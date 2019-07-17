Pursaklarlı sporcuların başarısı

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediye Spor Kulübü sporcuları Mahmut Terzi ve Batuhan Yüksel, Gençler ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla Sivas'ta yapılanda Pursaklar Belediye Spor Kulübünün sporcularından 67 kiloda yarışan Mahmut Terzi ve 73 kiloda Batuhan Yüksel, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Terzi ve Yüksel'i makamında kabul etti.

Sporcuların Pursaklar’ı gururlandırdığını ifade eden Çetin, "Onları yürekten kutluyorum. Sporcularımızın başarıları bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bizler de her zaman onların yanında olacak ve destek vereceğiz. Sporcularımızın başarılarında emeği geçenleri tebrik ediyor ve sporcularımıza önümüzdeki turnuvalar da başarılar diliyorum." dedi