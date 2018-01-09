Pursaklarlı kadınlara öfke kontrolü eğitimi

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi, Ayyıldız, Saray ve Altınova Hanım Evleri'nde "Öfke Kontrolü” konulu seminer düzenledi.

Psikolog Beyzanur Yıldız, seminerde yaptığı sunumda, öfke ile şiddetin aynı olmadığını belirtti.

Öfkenin doğal bir duygu olduğunu ifade eden Yıldız, "Öfkelenmek şiddetle aynı anlama gelmemelidir. Duygularınızı açıkça ifade edebiliyor ve sorumluluklarınızı biliyorsanız, olumsuz duygularınızı da karşı tarafa sağlıklı bir şekilde aktarabilirsiniz." dedi.

Yıldız, öfke kontrolünü sağlamanın yollarını da anlatarak, öfkenin altında yatan gerçek düşüncenin tespit edilmesi, bulunulan ortamın terk edilmesi, dikkatin başka şeylere çevrilmesi, soğukkanlı ve sakin davranmanın önemli olduğunu kaydetti.

Seminerde, öfke ve hastalıklar, vücuttaki etkileri, öfkeyi kontrol etme şekilleri, tedavi yöntemleri ve çözüm önerileri katılımcılara aktarıldı.