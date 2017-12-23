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Pursaklar'da sağlık seminerleri devam ediyor

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilçedeki yaşlılara yönelik düzenlediği sağlık seminerleri devam ediyor.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pursaklar Belediyesi Yavuz Selim Dede Torun Evi’nde...

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:21
Pursaklar'da sağlık seminerleri devam ediyor
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ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün ilçedeki yaşlılara yönelik düzenlediği sağlık seminerleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pursaklar Belediyesi Yavuz Selim Dede Torun Evi’nde düzenlenen sağlık seminerinde yaşlılara yüksek tansiyon ve şeker hastalıkları hakkında bilgi verildi.

Belediye kurum doktoru Bülent Kaymaz, stresin bütün hastalıkları tetiklediğine dikkati çekti.

Tansiyonun damar tıkanıklığına yol açtığını belirten Kaymaz, "Damarın tıkalı olması kan dolaşımını etkiliyor. Kan dolaşımı sağlıklı olmadığı zaman kalp büyümesi meydana gelir. Kalp yetmezliğinin belirtilerinden biri de parmaklarda şişkinlik ve yanaklarda kızarıklık belirmesidir. Tansiyon 10 gün boyunca 13'ün üzerinde çıkıyorsa bu kişi tansiyon hastası demektir. Tuza, şekere ve una dikkat etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaymaz, sağlıklı yaşam için doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

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Dede Torun EvleriPursaklarSağlık Semineri
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