Pursaklar'da olimpik yüzme havuzu tamamlanıyor

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Pursaklar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saray Mahallesi'ndeki Kaymakamlık binasının yanında Selçuklu ve modern mimari ile tasarlanan yüzme havuzu 4 kat olarak inşa edildi.

İçinde asansör, kadın erkek spor ve fitness salonu, kafeterya, 240 kişilik seyirci kapasiteli yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, antrenman havuzu, çocuk havuzu, 2 sauna, buhar odası, giyinme ve soyunma kabinleri, duş ve lavabolar, 11 sınıf ve kurs odası, 4 idari ofis, sağlık odası, antrenör odası yer alan tesisin 69 araçlık açık otoparkı bulunuyor.

Üç havuzla hizmet verecek Saray Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.