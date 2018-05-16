Pursaklar'da okuma yazma kursları tamamlandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pusaklar ilçesinde 38 ayrı yerde açılan okuma ve yazma kurslarına katılan vatandaşlar sertifikalarını aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan okuma ve yazma seferberliği kapsamında açılan kurslar tamamlandı.

Kurslarda eğitim gören çok sayıda kişi, sertifikalarını aldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, sertifika törenindeki konuşmasında, İslam dininin eğitime önem verdiğini belirterek, "Medeni bir dine sahibiz. Cehalet çok kötüdür. Bu nedenle okuyacağız, öğreneceğiz. Sizleri tebrik ediyorum." dedi.