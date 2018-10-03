Pursaklar'da marketlere etiket kontrol denetimi

ANKARA (AA) - Pursaklar'da zabıta ekiplerince marketlerde etiket kontrol denetimi yapıldı.

Pursaklar genelindeki tüm market ve mağazalarda gerçekleştirilen kontrollerde, reyonlardaki ürünlerin etiketli olup olmadığı ve reyonda bulunan ürün fiyatının kasadakiyle uyuşup uyuşmadığına dikkat ediliyor.

Pursaklar genelinde denetimlerini düzenli aralıklarla sürdüren zabıta ekiplerinin uygulamalarla vatandaşların yaptıkları alışverişlerde olası mağduriyetlerin önüne geçiliyor.

Hem vatandaştan gelen şikayetleri değerlendiren hem de rutin kontrolleri yapan zabıta ekipleri, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için denetimlerin daha da sıkılaştırılacağını belirtti.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Ay ve ekipler, yaptıkları denetim ve kontrollerde yerli ürün etiketi, reyon fiyatı ile kasadaki fiyat arasındaki tutarlılık ve ürünlerin son kullanım tarihlerinin olup olmadığını kontrol etti.

Bu kriterlerin eksik olduğu ürünlerin bulunduğu işletmeler hakkında tutanak tutularak cezai işlem uygulandı. Zabıta Müdürlüğü fiyat etiketlerinin reyon ve kasada aynı olması hususunda vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.