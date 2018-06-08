Pursaklar'da karne heyecanı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla karne dağıtım töreni düzenlendi.

Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Saray İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törende öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Törene Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil ile öğretmen ve veliler de katıldı.

Törende konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, öğrencilerin yaz okullarına devam etmesi tavsiyesinde bulunarak, "Geleceğimizin teminatı olan bu yavrularımızın güzel yetişmesi çok önemlidir." dedi.

Kaymakam İhsan Kara da öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen öğretmenleri tebrik ederek, karne ve başarı belgelerini verdi.



