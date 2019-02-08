Pursaklar'da kadınlara sağlık semineri veriliyor

ANKARA (AA) - Pursaklar'da kadınlara rahim ağzı ve meme kanseri konusunda eğitim verilme çalışmaları sürüyor.

Pursaklar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi tarafından Hüma Sultan Hanım Evi'nde düzenlenen seminerde kadınlar, Dr. Belma Değerli Maraş tarafından rahim ağzı ve meme kanseri konusunda bilgilendirildi.

Taramaların yaş grupları, evde yapılacak kontrollerin yöntemleri, kanserden korunmanın yolları hakkında bilgi veren Maraş, "Kontrollerinizi mutlaka yaptırın. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir." dedi.

Maraş, KETEM tarafından hazırlanan bilgi broşürlerinden da dağıttı.



