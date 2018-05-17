Pursaklar'da kadınlara iftar sofrası eğitimi

ANKARA (AA) - Pursaklar'da kadınlar için iftar sofrası eğitimi verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, tatlı ustası Mahut Dolmacı tarafından, Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi üyelerine özel iftar sofrası hazırlama sunumu yapıldığı belirtildi.

Ramazanın gelmesiyle birlikte misafirlerini ağırlayacak olan kadınların, iftar sofralarının özel olması için büyük gayret gösterdiği aktarılan açıklamada, Dolmacı'nın iftar sofrası hazırlamanın püf noktasını anlattığı kaydedildi.

Dolmacı'nın, iftar menüsü için süzme mercimek çorbası, yayla çorbası, yenidünya kebabı, yeşil erik tava, bulgur pilavı, salata çeşitleri, güllaç ve katmer yapımı eğitimi verdiği ifade edilen açıklamada, kadınlara sofralarından güler yüzü de eksik etmemeleri tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.