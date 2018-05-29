Pursaklar'da İstanbul’un fethinin yıl dönümü kutlandı

ANKARA (AA) - Pursaklar ilçesinde, Pursaklar Fen Lisesi tarafından Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezi'nde İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümü kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmaları ve tiyatro gösterisi ile devam etti.

Programda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "Fatih Sultan Mehmet, 21 yaşında bir hayali vardı ve onu başardı. Gençlerimizin hayali, ülküsü ve ideali olmalıdır. İnşallah sizler de çok büyük başarılara imza atacaksınız." dedi.

Gençlerin her birinin Fatih olduğunu ve kendilerine çok büyük değer verildiğini vurgulayan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de "Ecdadımızın emanetine sahip çıkacağız. 15 Temmuz’da bu millete, bu devlete ihanet edenlere karşı hep birlikte dik durdu. Bundan sonra da bu cennet vatanımızın teminatı sizler olacaksınız." diye konuştu.

Program, şiir ve türkü dinletisi, mehteran konseri ile son buldu.

Programa Kaymakam İhsan Kara, milletvekili adayları, AK Parti ve MHP ilçe teşkilatı üyeleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.