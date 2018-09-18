Pursaklar'da İlköğretim Haftası kutlandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, törende yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, yeni eğitim öğretim yılında öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

Belediye Başkanı Çetin de eğitim ve öğretimin üzerinde durulması gereken en önemli konu ve Allah'ın ilk emrinin de "Oku" olduğuna dikkati çekerek, öğrencilerin okuyup ilim irfan sahibi oldukları zaman kendilerinin geleceğe güvenle bakacaklarını söyledi.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu programa, AK Parti İlçe Başkanı Servet Türkayık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, öğrenci ile veliler katıldı.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.