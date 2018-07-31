Pursaklar'da haşere ilaçlama çalışmaları

ANKARA (AA) - Pursaklar'da, yaz mevsimi dolayısıyla haşere ve sineklere karşı önlem amacıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi ilçedeki park, refüj ve yeşil alanlarda bulunan ağaç, bitki ve mevsimlik çiçeklerde ilaçlama çalışması yaptı.

Ekipler bu kapsamda larva ilaçlamalarının yanı sıra ilçe genelinde, yaprak biti, thrips, kırmızı örümcek, külleme ve tüm yabancı otlara karşı ilaçlama yaparak, ilçenin sağlıklı görünümünü korumak için büyük gayret gösteriyor.

Yapılan ilaçlama çalışmasıyla ilçedeki bitkilerin daha yeşil ve sağlıklı görünüme kavuşması sağlanıyor.