Pursaklar'da bin 150 aileye gıda yardımı

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi tarafından ilçede yaşayan bin 150 aileye gıda yardımı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tebessüm Çarşısı tarafından bin 150 aileye, içerisinde zeytin, peynir, salça, makarna, sıvı yağ, reçel, çay gibi gıda malzemeleri bulunan koliler hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, her hemşehrisinin mutlu bir ramazan geçirmesini istediğini ve bu nedenle belediye olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını kaydetti.

Belediye olarak her zaman hemşehrilerinin hizmetinde ve yanında olduklarını belirten Çetin, bu ramazanda da tespit edilen ailelerin gıda paketlerinin evlerine götürülerek teslim edildiğini bildirdi. Çetin, açıklamasında, "Bazı ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz de kendilerine verilen randevu saatinde gelip Tebessüm Çarşımızdan hediyelerini alıyor. Burada hemşehrilerimizin birbirleriyle karşılaşmamasına özen gösteriyoruz. Böylece hemşehrilerimizin de gururları incinmemiş oluyor." ifadelerine yer verdi.