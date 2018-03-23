Pursaklar'da 28 Şubat konferansı

ANKARA (AA) - Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Bekir Yıldız, 28 Şubat sürecine ilişkin, "Kendi çocuklarıma 28 Şubat'ı ve yaşadıklarımı anlatırken güçlük çekiyorum. Allah bir daha o günleri yaşatmasın." dedi.

Pursaklar İmam Hatip Platformu ile Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesince Saray Kültür Merkezi'nde düzenlenen 28 Şubat konulu konferansta konuşan Yıldız, küresel güçler ve onların taşeronları olan FETÖ'cüler ve medya patronlarıyla 28 Şubat'ın hazırlandığını söyledi.

O dönem bir generalin "28 Şubat'ın bin yıl süreceğini" söylediğini belirten Yıldız, "Genç nesiller için o dönem hikaye gibi gelebilir. İnanın kendi çocuklarıma 28 Şubat'ı ve yaşadıklarımı anlatırken güçlük çekiyorum. Allah bir daha o günleri yaşatmasın." dedi.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ise Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yedi düvelle mücadele ettiğini dile getirdi.

Öğretmenlik döneminden örnekler veren Çetin, şöyle konuştu:

"1986'da öğretmenlik yaptığımız dönemlerde herkesin sesi kısılmış, başörtüsünden dolayı çoğu kişi ceza almıştı. Sadece Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde baş örtülüyordu. 'Niye diğer derslerde örtülmüyor? Benim derslerimde isteyen herkes örtüsünü takabilir' dedim. Ne ceza verirlerse verilsin. Nereye sürerlerse sürsünler diye kararlıydım. Sonra liseye geçtik ve beni şikayet ettiler. Ama gelen bütün öğretmenler benim savunduğum görüşü uyguladı. Yani bu günlere kolay gelmedik."