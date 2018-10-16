Pursaklar'da 15 Temmuz'u anlatan müzikal sahnelendi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini konu alan müzikal sahnelendi.

Pursaklar Belediyesi Sanat Akademisi'nin sahnelediği oyunun, Genel Sanat Yönetmenliğini Onur Utku Ulgur, koordinatörlüğünü ise Serdar Soyalp yaptı.

Pursaklar Belediyesi Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen müzikalin ilk bölümünde, 1071 Malazgirt Zaferi, cumhuriyetin kuruluşu, Ankara'nın başkent oluşu, finalinde ise 15 Temmuz'da Ankara'nın verdiği mücadele konu edildi.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Hepimiz Ankaralıyız, çünkü doyduğumuz yer burasıdır. Türkiye'nin dört bir yanından gelip burada hep beraber yaşıyoruz. Bu ülke birlik ve beraberlikle dimdik ayakta, Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Konuşmanın ardından Çetin, Pursaklar Belediyesi Sanat Akademisi ekibine çiçek takdim etti.