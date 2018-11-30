Pursaklar'a özel halk otobüsleri tahsis edildi

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, ilçelerine 10 tane özel halk otobüsünün tahsis edildiğini bildirdi.

Çetin yaptığı açıklamada, ilçelerinin nüfusunun her geçen gün arttığını, hemşehrilerinin özel otobüs konusunda yoğun talepte bulunduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ve UKOME ile görüştüklerini, kentte özel halk otobüsü seferleri olmayan sadece Pursaklar ve Bağlum'un kaldığını dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Buralarla ilgili ihale tamamlandı ve ilçemize 10 adet özel halk otobüsü tahsis edildi. Dolmuşçu esnafı kardeşlerimiz de bu konuda rahat olsun. Rızkı veren Allah'tır. Amaç hemşerilerimizin seyahat hürriyetini kolaylaştırmak ve daha iyi hizmet sunmaktır.

İnşallah EGO, ÖHO ve dolmuşçu esnafımız, hep birlikte ilçemize sağlıklı ve konforlu ulaşım hizmeti sunmaya devam edecek. Özel Halk Otobüslerimiz ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun."



