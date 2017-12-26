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Pursaklar Zabıtası'ndan yılbaşı denetimi

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kuruyemişçi, kasap, pastane, lokanta ve büfelere yönelik denetimde bulundu.Pursaklar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, tüketicilerin sağlıklı...

26 Aralık 2017 Salı 14:28
Pursaklar Zabıtası'ndan yılbaşı denetimi
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ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kuruyemişçi, kasap, pastane, lokanta ve büfelere yönelik denetimde bulundu.

Pursaklar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, tüketicilerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş ürünleri tüketebilmesi için yılbaşı öncesi gıda satış noktalarına yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Kuruyemişçi, büfe, lokanta, kasap ve pastaneleri denetleyen ekipler, tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, içki mamullerinin sahte olup olmadığı, son tüketim tarihlerine uygunluk, iş yerinin ticari faaliyet göstermesi için temin edilmesi gereken belgeler gibi hususları inceledi. Denetimlerde eksiklikleri bulunan işletmelere uyarıda bulunuldu.

Zabıta müdürü Ali Aytaşgın, tüketicileri uyararak, "Tüketicilerimizin aldıkları gıda maddelerinde seçici olmaları ve tüketim sürecinde özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Etiketsiz ve ambalajsız ürün satın alınmaması, ambalajı bozulmuş, son kullanma tarihi geçmiş, etiket bilgileri uygun olmayan ürünlerden kaçınmaları gerekir." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Pursaklar BelediyesiYılbaşı DenetimiZabıta Müdürü Ali Aytaşgın
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