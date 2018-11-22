Pursaklar Kişisel Gelişim Kursu

ANKARA (AA) - Pursaklar'da Kişisel Gelişim Kursuna katılan 13 kursiyer eğitimlerini tamamlayarak sertifika aldı.

Pursaklar Belediyesi Ayyıldız Hanım Evi’ndeki kursta katılımcılara motivasyon, öfke kontrolü, zaman yönetimi, etkili iletişim gibi konularda eğitim verildi.

Kurs dönemini başarıyla tamamlayan13 kursiyere MEB onaylı sertifika verildi.

Kursiyerler, Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Kurslara katılan Pursaklı kadınlar, kendilerine sunulan imkan ve hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e ve halk eğitim merkezi yetkililerine teşekkür etti.