Pursaklar Kına Konağı hizmete açıldı

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesince Selçuklu Türk mimarisinde inşa ettirilen Kına Konağı tamamlandı.
Pursaklar'da düğün ve kına gecesi organizasyonlarında hizmet vermesi için belediye tarafından yaptırılan Kına Konağı, çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete açıldı.
Selçuklu Türk mimarisi çizgilerini Kına Konağı, 670 metrekare alan üzerine tek kat olarak inşa edildi. Bünyesinde mutfak, servis alanları, sanatçı odası, tekniker odası bulunan konak, 420 metrekare oturma alanına sahip bulunuyor.