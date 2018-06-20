Pursaklar Kına Konağı hizmete açıldı

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesince Selçuklu Türk mimarisinde inşa ettirilen Kına Konağı tamamlandı. Pursaklar'da düğün ve kına gecesi organizasyonlarında hizmet vermesi için belediye tarafından yaptırılan Kına Konağı, çevre düzenlemesi...