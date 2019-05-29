Pursaklar Kaymakamı Kara'dan Demirbaş'a ziyaret

ANKARA (AA) - Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.

Yeni görevinin hayırlı olmasını temennisinde bulunan Kara, komşu iki ilçenin her alanda yapacağı işbirliğinin önemine değindi.

Çubuk'un tarihi, yöresel ürünleri ve insanlarıyla çok güzel bir ilçe olduğunu ifade eden Kara, "Özellikle tarihi yapıların yeniden restore edilmesi ilçeye çok yakıştı. İlçeyi de çok yakından tanıyan ve uzun süre avukatlık, ilçe başkanlığı görevleri yapmanızdan olayı da ben inanıyorum çok güzel hizmetlere imza atacaksınız." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Demirbaş da Pursaklar ve Çubuk ilçelerinin her konuda birlikteliği bulunan birer kardeş ilçe olduğunu aktararak, "Biz her konuda ikili ilişkilerin gelişmesini istiyor ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Hemşehrilerime hizmet etmek için bir yola çıktık. Halkımızın yüzde 65 gibi oy vererek gösterdiği teveccühü zedelemeden, Allah'ın izniyle de gönüllere girerek bir gönül işi olan belediyeciliği insanlarımızı mutlu ederek en iyi şekilde yapmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.