Pursaklar Halk Kütüphanesi tamamlanıyor

ANKARA (AA) - Pursaklar ilçesinde eski kaymakamlık binasına yaptırılan halk kütüphanesi inşaatının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Pursaklar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, mülkiyeti Pursaklar Belediyesine ait olan ve bir süre kaymakamlık olarak kullanılan binanın, imzalanan protokolle 25 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne bedelsiz olarak tahsis edildiği hatırlatıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Doğan Acar arasında imzalanan protokolle, eski kaymakamlık binasının, yapılacak düzenlemeyle ilçe halk kütüphanesi olarak hizmet vereceği vurgulanan açıklamada, bu yıl içerisinde hizmete açılması planlanan kütüphanede, çocuk sineması, kafeteryası, oturma grupları ile dinlenme odalarının da olacağı kaydedildi.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de konuşla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Eski belediye binamız olan, aynı zamanda önceki kaymakamlık binamızda güzel bir proje hazırladık. Kütüphanenin çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda rafların montajına başlandı. Kütüphane tamamlandığı zaman her yaş grubundan hemşehrim buradan en iyi şekilde istifade edecek." ifadelerini kullandı.