Pursaklar Devlet Hastanesindeki test çalışmaları sürüyor

ANKARA (AA) - Pursaklar Devlet Hastanesinin test aşamasının bitmesiyle birlikte kısa sürede hazır hale gelip, açılışının gerçekleştirileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tabelaları takılan hastane binasında tıbbi cihazların test aşamasının devam ettiği belirtildi.

Elektrik, doğalgaz, su ve internet abonelikleri tamamlanan hastanede, test aşamasının bitmesiyle birlikte iç temizliği yapılarak hazır hale getirileceği ifade edilerek, vekaleten başhekim atamasının yapıldığı, kısa sürede de eksiklerinin tamamlanmasıyla halkın hizmetine sunulacağı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in hastane yetkilileriyle bir toplantı yaparak sürecin daha da hızlanmasını talep ettiği aktarıldı.