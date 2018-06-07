Pursaklar Devlet Hastanesinde cihaz testlerine başlandı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığına teslim edilen Pursaklar Devlet Hastanesinin elektrik, su, doğalgaz ve internet abonelikleri tamamlanarak test aşamasının başladığı bildirildi.

Pursaklar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Pursaklar'ın en büyük ihtiyacı olan 150 yataklı devlet hastanesi inşaatının yaz kış demeden büyük gayretlerle tamamlanarak son aşamaya gelindiği ve tıbbi cihazların test aşamasına geçildiği belirtildi.

Açıklamada başından beri süreci takip eden ve devlet hastanesinin ilçeye kazandırılmasında büyük gayretleri olan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'in hastanenin bir an önce hizmete girmesi için süreci hızlandıracak görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Çetin'in şu sözlerine yer verildi:

"Elektrik, su, doğalgaz, internet abonelikleri yapıldı. İçeride tıbbi cihazlar da yerleştirilmeye başlandı. Ameliyathanelerin kapıları takıldı. Asansörlerin testleri yapılıyor. Bahçe duvarları yapıldı. Türk Bayrağımız ve hastane tabelası asıldı. Önünüzdeki hafta iç binanın temizliği de yapılarak cihazların kurulumu başlayacak. Belediye olarak Peyzaj çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık."



