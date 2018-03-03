Pursaklar Belediyesinden kadınlara ücretsiz cilt bakımı

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi'nde güzellik uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda kadınlara, sağlıklı cilt bakımı konusunda bilgiler verilerek uygulama yapıldı.

Etkinlikte kadınlar, cildi korumanın yolları, herhangi bir olumsuzluk karşısında alınması gereken önlemler ve atılması gerekli adımlar konusunda bilgilendirildi.

Saç ve cilt konusunda kadınların karşılaşabilecekleri sorunları anlatan güzellik uzmanları, cilt ve saç konusunda karşılaşılan problemlerde ilk başvuracak adresin doktorlar olması gerektiğini kaydetti.

Kozmetik ürünler yerine bitkisel ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkati çeken uzmanlar, kadınları, "Saçımızı ve cildimizi kozmetik ürünlerle bozmamak gerekir." uyarısında bulundu.

Etkinlikte maske uygulaması da yapan güzellik uzmanları, cilt bakımının nasıl yapılması gerektiğini ayrıntılı olarak anlattı.