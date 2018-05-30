Pursaklar Belediyesinden bin kişiye iftar

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesince iftar yemeği verildi.
Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftarda Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Tebessüm Çarşısı'na kayıtlı bin kişiyi ağırladı.
Başkan Çetin, masaları tek tek gezip sohbet ederek vatandaşların taleplerini dinledi.
Programa, Belediye Başkan yardımcıları Nedim Erçetin ve Ertuğrul Çetin, AK Parti Ankara 2. Bölge milletvekili adayı Ahmet Fethan Baykoç, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Türkayık da katıldı.