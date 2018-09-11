Pursaklar Belediyesinden 8 bin ton asfalt çalışması

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi ekiplerince ağustos ayında 42 sokakta 8 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağustos ayında 42 sokağın asfalt yama işini tamamlayıp bin 150 metre tül bordür ve bin 300 metre kare kilitli kaldırım tamiri ve imalatı yaptı.

Pursaklar'da ihtiyaç olan bölgelerde 750 metre yeni imar yolu açılırken, 2 bin 300 metre de mevcut imar yolu tesviyesi gerçekleştirildi.

Sirkeli bölgesinde ise 10 bin 300 metre imar yolu çalışması hayata geçirildi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi tüm okulların iç dış fiziki ihtiyaçlarını karşılayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sokak giriş çıkışlarında engelli rampası yapımına devam etti.

Bordür ve kaldırım çalışmalarını da sürdüren ekipler, havuz ve parkların bakım ve tamir işlerini sürdürüyor.



