Pursaklar Belediyesi'nde sürekli işçi statüsüne geçiş sınavı

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi'nde taşeron olarak çalışan personelin sürekli işçi statüsüne geçiş sınavları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta yapılan uygulamalı sınavların ardından sözlü sınavlar da sınav komisyonu tarafından gerçekleştiriliyor.

Belediyelerde hizmet alımı yoluyla çalışan personelin, belediyelerin kuracağı personel şirketlerinin bünyesine geçirilmesini öngören 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen geçiş sınavları devam ediyor.

Sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulan personel, çalıştığı bölüme göre seçilen sorularla değerlendiriliyor.



