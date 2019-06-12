Pursaklar Belediyesinde sosyal denge sözleşmesi

ANKARA (AA) - Pursaklar ilçesinde belediye ile Bem-Bir-Sen arasında sosyal denge sözleşmesi törenle imzalandı.

Pursaklar Belediyesinde makamda gerçekleşen törene Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Bem-Bir-Sen Ankara 1 nolu Şube Başkanı Feridun Güneş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Sözleşmenin imzalamasının ardından konuşan Güneş, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'e teşekkür etti.

Güneş, "Başkanımız atmış olduğu bu imza ile memurlarının yanında olduğunu göstermiştir. Memurlarımız da Pursaklar'a daha iyi hizmet etmek için tüm güçlerini ortaya koyacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Çetin de, ilçeye değer katan çalışmalarda personelin de alın teri ve emeği bulunduğunu anlatarak, bu emeğin karşılığını çalışanlara en üst düzeyde vermek adına çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Sözleşmenin çalışanların motivasyonunu artıracağına inandığını ifade eden Çetin, "Allah bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.







