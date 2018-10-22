Pursaklar Belediyesi sporcusu, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi sporcusu Batuhan Yüksel, Polonya'da yapılacak Gençler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli takım kafilesiyle Polonya'nın Zamosc kentine giden Yüksel, şampiyona öncesi verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

77 kiloda mücadele edecek Yüksel, güçlü rakipleri arasında yer alan Polonyalı, Ukraynalı ve Belaruslu sporculara karşı başarılı olup Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini ifade etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin de Avrupa'da Pursaklar ve Türkiye'yi temsil edecek Batuhan Yüksel'e başarılar diledi.