Pursaklar Belediye Meclisi Toplantısı

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediye Meclisi aylık toplantısını yapıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Belediye Meclis toplantısında 2017 faaliyetlerini üyelere anlattı.

Söz alan parti grup başkan vekilleri, faaliyet raporu hakkında görüş ve eleştirilerini sundu.

Faaliyet raporunun değerlendirilmesinin ardından yapılan oylamada 2017 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.



Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Pursaklar'a yaptığımız hizmette hepimizin payı var. Bu süreçte katkı sunan, destek veren meclis üyelerimize, belediye personelimize ve kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Pursaklar için her geçen yıl daha fazla hizmet üretiyoruz. Bundan sonra da hizmet üretmeye, proje geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.







