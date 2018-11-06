Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den esnafı ziyareti

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, esnafı ziyaret etti.

Çetin ve beraberindeki zabıta müdürü, esnafı ziyaret ederek yeni açılan iş yerlerinin sahiplerine hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Esnafa, Türk bayrağı hediye eden Çetin, ziyarette yaptığı konuşmada, dertlerinin gönüllere dokunmak ve hayır duası almak olduğunu söyledi.

Hizmetlerle herkesi tebessüm ettirmek istediklerini kaydeden Başkan Çetin, "Yeni kurulan iş yerlerimizin açılışını yapıyoruz. Programlarımız dahilinde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ediyoruz. Birlikte istişare edip, şehrimizi ortak akılla yönetiyoruz. Bu nedenle her zaman diyoruz ki birlikte rahmet vardır. Hepsine teşekkür ediyorum. Rabbim işlerini kolay, kazançlarını bol ve helal eylesin." dedi.



