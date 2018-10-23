PTT'nin şanslı müşterisi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 178'inci sırada işlem yaptıran müşteriye hediye verildi.

Kırşehir PTT Başmüdürü Mehmet Kani Gümüşoğlu, işlem yaptırmak için postaneye gelen ve 178'inci sıra numarasını alan Münip Aşkın'a makamında hediye takdim etti.

Gümüşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, PTT'nin 178 yıldır vatandaşların memnuniyetini ön planda tutarak kesintisiz hizmet ettiğini belirtti. Şanslı müşteri Aşkın da, ilgilerinden dolayı PTT teşkilatına teşekkür etti.

Daha sonra, PTT Başmüdürü Gümüşoğlu ve beraberindeki heyet Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, 178 yıldır yıldır millete sorunsuz bir şekilde hizmet eden PTT'nin en köklü kuruluşlarımızdan birisi olduğunu söyledi.

PTT'nin kurulduğu günden beri ilerleyerek geliştiğini belirten Akın, "PTT teşkilatı, köklü geçmişinin verdiği tecrübe ve çağın gerekliliklerine başarılı bir şekilde ayak uydurması ile milletimize en kaliteli hizmeti sunma gayretindedir. Bu vesileyle, PTT'nin kuruluş yıldönümünü kutluyor, teşkilat mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.





