PTT’nin kuruluş yıl dönümünde 178. müşteriye hediye

ESKİŞEHİR (AA) - PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Eskişehir PTT Başmüdürlüğüne işlem yaptırmak üzere gelen 178. müşteri, sürpriz hediyelerle ödüllendirildi.

PTT Eskişehir Başmüdürlüğü, teşkilatın 178. kuruluş yıl dönümü mutluluğunu, düzenlediği sürpriz etkinlikle müşterileriyle paylaştı.

Başmüdürlüğe, teşkilatın 178. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 23 Ekim'de gelen ve emekli maaşını almak üzere 178 sıra numarasıyla gişe işlemi yaptırmak isteyen Nevzat Gümüş'e, Eskişehir PTT Başmüdürü Hüseyin Zengin tarafından "Hz. Muhammed'in Mektupları" ve " 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Brilik Günü" adlı kitaplar ile Türk bayrağı şeklindeki PTT logolu duvar saati hediye edildi.

Başmüdür Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1840 yılından beri Türkiye'nin sosyal kültürel değerine katkı sunarak haberleşme hizmetini üstlenen PTT'nin, bugün de teknolojinin sunduğu kaynakları kullanarak hizmetlerini yerine getirdiğini kaydetti.

Geçmişle gelecek arasında köprü kuran PTT'nin 178 yıllık bilgi birikimine sahip olduğuna işaret eden Zengin, "Eskişehir PTT Başmüdürlüğü 15 PTT merkezi, 51 şube, 4 mobil araç, 5 acente, 55 ATM ile ilin en ücra köşelerine kadar vatandaşlara hizmet veriyor." dedi.