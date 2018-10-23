PTT'nin 178. yıl dönümü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla PTT Başmüdürü Recep Türkyılmaz ve beraberindeki yöneticileri kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkyılmaz, Vali Kamçı'yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

PTT'nin yıllar öncesine bakıldığında posta işlerinde çok büyük fonksiyonu olduğunu belirten Kamçı, "Mektuplaşmanın yoğun olduğu dönemlerden geldiklerini ama mektuplaşmanın eskisi kadar kullanılmadığını" ifade etti.

PTT'nin her geçen gün kendini yenilediğini belirten Türkyılmaz ise Kayseri'nin nüfus artışına mukabil iş yeri ve personel sayılarını arttırdıklarını kaydetti.

Program, Türkyılmaz'ın Vali Kamçı'ya 2019 yılı pul koleksiyonunu hediye etmesiyle son buldu.



