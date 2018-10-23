NİĞDE (AA) - Niğde'de PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 178'inci müşterisine pul koleksiyonu ve saat hediye edildi.

Niğde PTT Başmüdürü Bedri Evran, işlem yaptırmak için postaneye gelen ve 178'inci sıra numarasını alan Naci Demir'e paket, kitap ve saat hediye etti.

Evran, gazetecilere yaptığı açıklamada, PTT'nin 178 yıldır vatandaşların memnuniyetini ön planda tutarak kesintisiz hizmet ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurulduğu ilk günden buyana bugünkü gibi yine aynı heyecan ve azimle çalışarak gelişen ve değişen dünya koşullarına göre ayak uydurarak teknolojiyi yakalayıp vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. klasik posta anlayışının dışında bugün bankacılık, kargo, lojistik ve sigortacılık gibi yeni hizmet alanları yaratarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. PTT olarak kırsal olsun, merkezde olsun vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bugün 178'inci yılını kutladığımız kuruluş yıl dönümümüz tüm ülkemize, milletimize ve PTT çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ederim."