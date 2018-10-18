PTT, Numune Hastanesi'nde şube açtı

SİVAS (AA) - Sivas PTT Başmüdürlüğü tarafından Numune Hastanesi'nde şube açıldı.
Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra hastane çalışanları ve hastane çevresine de hizmet verecek olan Yeni Numune Hastanesi PTT Şubesinde havale, hesaba para yatırma-çekme, HGS ödemeleri, fatura tahsilatları, 2022 engelli maaşları, 65 yaş maaşları, emekli maaşları, doğum yardımları işlemleri ile kargo, APS, mektup kabulü yapılıyor.
PTT Şubesi, Numune Hastanesi Poliklinik girişinde 08.30-17.00 saatlerinde hizmet veriyor.