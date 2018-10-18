PTT, Numune Hastanesi'nde şube açtı

SİVAS (AA) - Sivas PTT Başmüdürlüğü tarafından Numune Hastanesi'nde şube açıldı.Numune Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra hastane çalışanları ve hastane çevresine de hizmet verecek olan...