PTT kargom nerede?

Posta Kargosu​

Genel kural olarak kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan, en fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz desimetreküp hacme sahip her türlü maddeyi kapsayan yurtiçi gönderilere "Posta Kargosu" denir.

Kargo

Kapsamında haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan, otuz kilogram ağırlık veya üç yüz desi metreküp hacmin üzerinde olan gönderilere "Kargo" denir.

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Özel Hizmetler

a) Ödeme Şartlı

Alıcıya belli bir para karşılığı teslim edilmesi ve tahsil edilen paranın göndericiye iletilmesi şartıyla postaya verilecek maddeleri kapsayan gönderilere "Ödeme şartlı özel hizmeti", bu ek hizmeti içeren gönderilere ise "Ödeme şartlı gönderi" denir.

b) PTT İş Yerinde Teslim

Alıcının adresi gösterilmeyerek, alıcının adı ve soyadından sonra, sadece "PTT iş yerinde teslim" ibaresi ile varış PTT iş yeri adını taşıyan ve alıcılarının başvurusu üzerine, gönderilerin PTT iş yerinde teslim edilmesine "PTT iş yerinde teslim" özel hizmeti denir.

c) Ücreti Alıcıdan Tahsil

Göndericinin talebine göre, yurt içi kayıtlı gönderilerin, yollama ücreti ile varsa özel hizmetlere ilişkin toplam ücretin, alıcıdan tahsil edilmesine "Ücreti Alıcıdan Tahsil" özel hizmeti denir.

Bu hizmet APS Kurye Taathütlü gönderileri için istenebilir, ancak ödeme şartlı özel hizmeti ile birlikte istenemez.

d) Alma Haberli

Gönderilerin alıcısına ya da alıcı adına gönderiyi alabilecek kişilere imza karşılığı teslim edildiğinin, göndericiye bildirilmesine "Alma Haber Özel Hizmeti" denir. Alma haber özel hizmetini içeren gönderilere ise "Alma Haberli Gönderi" denir.

e) Değer Konulmuş / Sigortalı

Gönderici tarafından kapsamının gerçek değeri esas alınarak beyan edilerek postaya verilmek istenen, posta kargoları ile kargo gönderileri, özel ambalaj veya kapama usulüyle kabul edilebilir. Kaybı, çalınması veya hasara uğraması halinde gönderici tarafından kabulde beyan edilen değere kadar tazminat ödenebilen bu şekildeki gönderiye "Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetli" gönderi denir.

f) Kontrollü Teslim

Gönderici talebine istinaden teslim esnasında gönderi kapsamının alıcı tarafından kontrol edilerek teslim alınması hizmetine "Kontrollü Teslim" özel hizmeti denir.

g) Gidiş Dönüş

Kayıtlı yurt içi gönderilerin gidiş ve dönüş posta ve özel hizmet ücretlerinin ilk kabulde alınarak, dönüşte ücretsiz olarak kabul edilmesine "Gidiş dönüş ücretli özel hizmeti", bu ek hizmeti içeren gönderilere ise "Gidiş dönüş ücretli gönderi" denir.

h) Alıcının Kendisine Teslim

Gönderinin alıcının kendisine teslim edilecek kaydı ile kabul edilerek, alıcının bizzat kendisine imza karşılığı teslimine "Alıcının Kendisine Verilecek Özel Hizmeti" denir.

ı) Telefonla Bilgilendirme

Gönderinin teslim ya da teslim edilememe bilgilerinin, göndericinin talebi halinde sabit veya cep (GSM) telefonuna iletilmesine "Telefonla Bilgilendirme Özel Hizmeti" denir.

i) Adresten Alma

Postaya verilmek istenen posta gönderilerin, PTT tarafından gönderici adresinden alınması hizmetine "Adresten Alım Özel Hizmeti" denir.

Sosyal Amaçlı Hizmetler

1) Kitap Taşıma Kampanyası​

Şirketimizce kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi, eğitim ve kültür alanındaki gelişmelere katkı sağlanması amacıyla, bireysel göndericilerin (gerçek kişilerin) yurtiçinde birbirine gönderecekleri ve kapsamında sadece kitap bulunan gönderiler için başlatılan kitap kampanyasında, ilk 1 kilograma 5.00 TL, 1 kilogramın üzerindekilere ise mevcut tarife üzerinden % 50, kargo gönderilerine % 30 indirim uygulanmaktadır.



Ayrıca, kitap kampanyasının kapsamı daha da genişletilerek, okullara ve öğrenim gören öğrencilere destek vermek amacıyla kişi, kurum ve yardım dernekleri tarafından gönderilen ve ticari amaçlı olmayan APS Kurye ve Posta Kargosu mahiyetindeki gönderiler de, "varış adresi okul adresi olması kaydıyla" kitap kampanyası projesine dahil edilmiştir.​​

2) Aile Dostu Kampanyası

Türkiyede Aile Birliğinin Korunması Eylem Planına destek olmak amacıyla aile fertlerinin birbirine göndereceği kargo ve APS Kuryelerin % 10 indirimli olarak Şirketimiz vasıtasıyla taşınması planlanmıştır.​