PTT Kargo, Çubuk turşusunu yüzde 60 indirimli taşıyacak

ANKARA (AA) - PTT Müdürlüğü, Çubuk turşularının gönderilerini yüzde 60 indirimli taşımak üzere kampanya başlattı.

PTT Genel Müdürlüğü'nün yöresel ürünlerin indirimli taşınmasına yönelik kampanyası dahilinde Çubuk turşuları da yaklaşık yüzde 60 indirimli taşınacak.

Ankara PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya, Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi ile yaptıkları protokol çerçevesinde Çubuk turşusunu, yaptıkları önemli oranda indirimle taşıyacaklarını söyledi.

Kaya, "Ankara PTT Başmüdürlüğü olarak ilimiz ekonomisine katkıda bulunmak yönünde yöresel ürünlerimizden olan Çubuk turşusunda indirim uyguladık. Biz PTT olarak dün olduğu gibi bugün de gelişen teknolojiye uygun, müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz."’ ifadelerini kullandı.

Yaptıkları anlaşmayla PTT'nin üreticiye büyük destek verdiğini dile getiren Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık ise Türkiye'nin her yerinden siparişler aldıklarını ancak kargo ücretlerinin yüksek olması nedeniyle toplumun her kesimine ulaşamadıklarını söyledi.

Ülkenin en ücra köşelerine kadar Çubuk turşusunu götürmek için çalıştıklarını anlatan Işık, PTT'nin yaklaşık yüzde 60 oranda bir indirimli fiyattan turşularını taşıyacağını kaydederek, şöyle devam etti:

"’PTT’nin bizlere sunduğu bu kampanyasıyla ilçemizin ekonomisine büyük katkı sunulacağına inanıyorum. Yapılan yaklaşık yüzde 60'lık bu indirim sayesinde Çubuk turşusu hem kooperatifimizce hem de kooperatif üyelerimizce çok daha fazla satışı yapılarak yurdumuzun dört bir yanına gönderileceğinden eminim. Çubuk turşularının uygun ücretten gönderilecek olmasıyla artık turşumuzun lezzetini tatmayan kalmayacaktır. Bu kampanya ile bizlere destek olan Ankara PTT Başmüdürümüze, Çubuk PTT Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyoruz."

Konuşmaların ardından Ankara PTT Başmüdürü Hasan Hüseyin Kaya, Çubuk PTT Müdürü Bayram Ulusoy ve Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık tarafından protokol imzalandı.

Türkiye'de ve dünyada ismi Çubuk ile özdeşleşen turşuların salatalık başta olmak üzere yaklaşık 30 çeşidi yapılıyor.