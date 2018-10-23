PTT Başmüdürü Gönül'den Vali Pekmez'e ziyaret

AKSARAY (AA) - PTT Aksaray Başmüdürü Ali İrfan Gönül, PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Aksaray Valisi Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti.

PTT Başmüdürü Gönül, teşkilatın 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Pekmez'i ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Sürekli kendini geliştiren PTT’nin yeni yapılanma çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Gönül, teşkilatın ana hizmet kolu olarak postanın yanı sıra kargo, sigortacılık, lojistik gibi alanlarda da vatandaşlara hizmet verdiğini kaydetti.

Vali Pekmez de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

PTT’nin teknolojik gelişmeleri takip ederek faaliyet alanlarını geliştiren bir kurum olduğunu ifade eden Pekmez, "Günümüzde kağıt ortamlarından artık teknolojik ortamlara geçildi. PTT de bu değişimde kendisini en iyi şekilde geliştirdi." dedi.