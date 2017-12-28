PTT Başmüdürü Ersoy, Rektör Bağlı’yı ziyaret etti

Nevşehir PTT Başmüdürü Cafer Ersoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı ziyaret etti.

Tekirdağ PTT Başmüdürlüğü görevinden Nevşehir PTT Başmüdürlüğüne atanarak görevine başlayan Cafer Ersoy, beraberinde İdari ve Mali Birimler Müdür V. Gürbüz Balak ve İşletme Müdür V. Osman Gün ile birlikte Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ersoy ve beraberindekilere teşekkür eden Rektör Bağlı, PTT Başmüdürü Ersoy’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarılı çalışmalar temennisinde bulundu. Rektör Bağlı ayrıca Üniversite olarak şehrin ve ülkenin vizyonuna yön verecek her türlü ortak işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

PTT’nin çalışmaları ve hizmetleri hakkında bilgi veren Ersoy, ziyaretlerinin sonunda Rektör Bağlı’ya PTT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘İstanbul PTT Müzesi Koleksiyonları Harita Kataloğu’nu hediye etti.