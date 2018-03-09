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Psikoloji Alanında Unvan ve İstihdam Sorunları Çalıştayı

ANKARA (AA) - Başkentte, psikoloji alanında lisans ve lisansüstü düzeyde alınan diplomalarla bu alandaki sertifika programlarından alınan unvanların ve diğer sorunların etraflıca değerlendirilmesi amacıyla, "Psikoloji Alanında Unvan ve...

09 Mart 2018 Cuma 17:42
Psikoloji Alanında Unvan ve İstihdam Sorunları Çalıştayı
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ANKARA (AA) - Başkentte, psikoloji alanında lisans ve lisansüstü düzeyde alınan diplomalarla bu alandaki sertifika programlarından alınan unvanların ve diğer sorunların etraflıca değerlendirilmesi amacıyla, "Psikoloji Alanında Unvan ve İstihdam Sorunları" başlıklı bir çalıştay düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, iki oturumdan oluşan çalıştayın ilk oturumunda, psikoloji alanında lisans ve lisansüstü düzeyde alınan unvanlar, geçmiş yıllarda bu alanda alınan bazı diplomaların psikoloji alt alanları bağlamında eşdeğerlikleri, uygulamalı psikoloji, klinik psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık gibi alanlarda mevcut durum ve sorunlar tartışıldı.

İkinci oturumda ise uygulamalı psikoloji, klinik psikoloji alanındaki lisansüstü düzeyde programlara öğrenci kabul koşulları, programların kazanım ve yetkinlikler yönünden sahip olduğu nitelikler, programların akreditasyonu, akreditasyon kuruluşları gibi konular üzerinde duruldu ve bazı öneriler geliştirildi.

Çalıştaya, Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikiyatristler Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği başkanları ile temsilcileri, Ankara'daki devlet üniversitelerinin Psikoloji bölüm başkanları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık anabilim dalından öğretim üyeleri ve MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu katıldı.

YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay, daha sonra Şişman başkanlığında devam etti.

Çalıştayda ayrıca Depboylu tarafından hazırlanan ve TBMM gündemine taşınması düşünülen Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı'na yönelik önerilerde bulunuldu.

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Psikoloji Alanında Unvan Ve İstihdam Sorunları ÇalıştayıYÖK
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