PSA Grubu yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - PSA Grubu, 2018 yılının ilk yarısında yüzde 40,1 büyüyerek 38 milyar 6 milyon avro gelir kaydetti.

PSA Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Peugeot-Citroen-DS (PCD) otomotiv bölümü yüzde 8,5 ve Opel-Vauxhall (OV) otomotiv bölümü yüzde 5 faaliyet marjına ulaşırken, grup yüzde 7,8 faaliyet marjı kaydetti.

Grup, 1 milyar 157 milyon avrosu OV olmak üzere toplam 3 milyar 191 milyon avro operasyonel nakit akışı kaydetti. Grup 2017 yılının ilk yarısı ile kıyaslandığında yüzde 40,1 artışla 38 milyon 595 bin avro gelir elde etti ve 2015 yılı döviz kuru ve perimetre yüzde 22,9 ile sabit kaldı.

PCD otomotiv bölümü gelirleri büyük ölçüde hacim ve ülke karması (+ yüzde 5,4), aynı zamanda ürün karması (+ yüzde 4,7) ve ortaklara yapılan satış (+ yüzde 3,2) olmak üzere 2017 yılının ilk yarısı ile kıyaslandığında yüzde 11,4 artış ile 22 milyon 149 bin avroya ulaşırken döviz kurlarının olumsuz etkisini dengeledi (- yüzde 2,9). OV otomotiv bölümü gelirleri 2018 yılının ilk yarısında 9 milyon 946 bin avroya ulaştı.

Grubun faaliyet gelirleri yüzde 48,1'lik bir artışla 3 milyon 17 bin avro seviyesinde gerçekleşirken, PCD Otomotiv bölümünün faaliyet gelirleri ise yüzde 29,9 artışla 1 milyon 873 bin avro olarak gerçekleşti. Hammadde maliyetlerindeki artış ve döviz kurlarındaki dalgalanmaya rağmen söz konusu yüzde 8,5’lik rekor kar seviyesi satış adetlerindeki artış, olumlu ürün karması ve maliyetlerdeki ilave tasarruflar sayesinde elde edildi. OV otomotiv bölümünün faaliyet gelirleri 2018 yılının ilk yarısında 9 milyon 946 bin avro olarak gerçekleşti.





- Grup, Avrupa'da durağan bir otomotiv pazarı öngörüyor





Grup faaliyet marjı 2017 yılının ilk yarısı ile kıyaslandığında 0,4 puan artışla yüzde 7,8 seviyesine geldi. Grubun 2017 yılının ilk yarısında 750 milyon avro olan faaliyet dışı gelir ve giderleri, 112 milyon avro olarak gerçekleşti. Grubun 2017 yılının ilk yarısında 218 milyon avro olan net finansal giderleri 121 milyon avro olarak gerçekleşti.



Konsolide net gelirler 2017 yılının ilk yarısına kıyasla 1 milyon 713 milyon avro artışla 242 milyon avroya ulaşırken, grup payı net geliri 2017 yılın ilk yarısına kıyasla 226 milyon avro artarak 1 milyon 481 bin avroya ulaştı. Banque PSA Finance, yüzde 63,5 oranında artışla 510 milyon avro değerinde faaliyet geliri bildirdi.



Faurecia'nın devam deden faaliyet geliri yüzde 10,1 artışla 642 milyon avro olarak gerçekleşti. Üretim ve satış şirketlerinin serbest nakit akışı 2 577 milyon avro olarak gerçekleşirken, 1 milyar 157 milyon avrosu OV olmak üzere operasyonel nakit akışı 3 milyar 191 milyon avro oldu.



Temmuz 2017 sonunda 38 bin adet olan bağımsız bayiler de dahil olmak üzere toplam PCD envanteri 30 Haziran 2018 itibariyle 412 bin araç olarak gerçekleşirken, toplam OV envanteri 30 Haziran 2018 itibarıyla 216 bin araç olarak gerçekleşti. Üretim ve satış şirketlerinin net finansal pozisyonu, 31 Aralık 2017 ile kıyaslandığında 2 milyar 63 milyon avroluk bir artış ile 30 Haziran 2018'de 8 milyar 257 milyon avroya yükseldi.



Grup 2018 yılında Avrupa'da durağan bir otomotiv pazarı ve Latin Amerika'da yüzde 4, Rusya'da yüzde 10 ve Çin'de yüzde 2 büyüme öngörüyor.







- "Çevikliğimiz ve uygulama konusundaki istekliliğimiz en güçlü dayanağımız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen PSA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, grup güçlü dalgalanmalara rağmen 2014 yılından bu yana global olarak karlılığını, verimliliğini ve satış adetlerini yükseltmeye devam ettiğini belirterek, "Opel Vauxhall ekipleri 20 yıldır devam eden kayıpların ardından yeni dönem Opel Vauxhall'i inşa etmek üzere iyi sonuçlar almaya başladı ve daha iyi bir performans için potansiyele de sahip. Çevikliğimiz ve uygulama konusundaki istekliliğimiz, hedeflerimize ulaşmak için en güçlü dayanağımız olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.



