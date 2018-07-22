Provokasyon içerikli paylaşım yapan Safiye İ. tutuklandı

ANKARA (AA) - Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Safiye İ. tutuklandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik Anıtkabir'de çektiği provokasyon içerikli görüntüyü sosyal medyadan paylaşan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hakkında "Atatürk'e hakaret"ten soruşturma başlatılan Safiye İ, sevk edildiği adliyede tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.
Mahkemece tutuklanan Safiye İ. Sincan Cezaevi'ne gönderildi.
Muhabir: Sarp Özer-Muhammed Ali Toruntay-Fatih Türkyılmaz