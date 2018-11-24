Protokol üyeleri Öğretmenler Günü için kamera karşısına geçti

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile kentteki dört üniversitenin rektörleri ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kamera karşısına geçti.

Erciyes Üniveritesinden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü için İletişim Fakültesi Kampüs TV stüdyolarında özel spot hazırlandı.

Vali Günaydın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ile İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Öğretmenler Günü'nü kutlamak için çekimlere katıldı.

Protokol üyeleri, hazırlanan özel spotta, bu anlamlı günlerinde öğretmenleri tebrik etti.

Vali Günaydın, üniversite rektörleri ve İl Milli Eğitim Müdürü Ekinci, 1 dakika 20 saniyelik özel spot görüntüde, eğitim ve öğretmenlik mesleğinin önemine dikkati çekti.

Günaydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü özel spotunda, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır" sözünü hatırlatarak, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı ve şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.