Prostat kanseri hasta sağlığına Kayseri'de kavuştu

KAYSERİ (AA) - İstanbul’da prostat kanseri teşhisi konulan 70 yaşındaki Ramazan Fevzi Karataş, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki operasyonla sağlığına kavuştu.

Şehir Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karataş, yapılan muayene ve analizlerin ardından prostat kanseri olduğunu öğrendi.

Tedavi olmak için araştırmalar yapan Karataş, Kayseri Şehir Hastanesi'ni tercih etti.

Üroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Mert Ali Karadağ ve Op. Dr. Gökhan Sönmez tarafından yapılan "Radikal Prostat Ameliyatı" sonrası Karataş sağlığına kavuştu.

Başarılı geçen ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Op. Dr. Sönmez, Karataş'ın genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "İl dışından Fevzi Bey gibi birçok hasta hastane imkanları ve ilimizin konaklama, ulaşım yönünden rahat olması nedeniyle son zamanlarda tedavi için hastanemize başvurmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Karataş ise tavsiyeler üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'ni tercih ettiğini, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu kaydetti.