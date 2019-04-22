Projelerini velileriyle yaptılar

SİVAS (AA) - Sivas'ta Malazgirt İlkokulu öğrencileri, velilerinin katılımıyla "otomatik çiçek sulama", "bariyer sistemi", "gaz kaçağı kontrol sistemi", "polis lambası ve siren sistemi" gibi projeler hazırladı.

Malazgirt İlkokulu'nda 10 öğrenci ve velileri, "23 Nisan 23 Arduino Projesi" kapsamında hazırladıkları projelerden oluşan sergi açtı.

Sınıf öğretmeni Murat Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim öğretim dönemi başında üç proje gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

İlk 2 projenin ortak olduğunu, üçüncü projenin ise veli katılımıyla yapıldığını belirten Balkan, "Veliler yaklaşık 6 saat süren bir program dahilinde çocuklarla beraber gelerek projelerini gerçekleştirdiler." dedi.

İlk iki proje arasında "trafik lambası" ve "kara şimşek" isimli yürüyen ışık projelerinin bulunduğunu anlatan Balkan, şunları kaydetti:

"Çocuklar ve velilerimizle yapılan projelerimiz arasında ise 'el sallayan çocuk', 'takip sistemi', 'otomatik çiçek sulama', 'bariyer sistemi', 'gaz kaçağı kontrol sistemi', 'polis lambası ve siren sistemi' gibi projelerimiz mevcut. Veliler çocuklarıyla okul ortamında bir şeyler ortaya çıkartmak ve bir şeyler üretmek için geldiler. Hepsi de memnun kaldı. Projemiz 7 aydır sürüyor. İlk önce çocukların hazır bulunuşluk düzeylerini sınıf öğretmenlerimizle belirledik. Daha sonra sene başında velilerimizle toplantı yaptım. Çocukların hazır bulunuşluk düzeyini artırdık, programlarla bunu tamamladık. En sonunda ise yazılımlarla bu programların hepsini çocuklar kendileri yazdılar."

Öğrenci velisi aynı zamanda okulda sınıf öğretmeni olan Hami Çalışır ise projeyi hayata geçiren Balkan'a, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Yaklaşık 7 ay süren çalışmalar sonucunda çok güzel projelerin ortaya çıktığını dile getiren Çalışır, "Oğlumla polis sireni ve çakarı projesini yaptım. Güzel bir proje oldu." diye konuştu.