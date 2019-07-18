"Projeler bölgenin üretimine ve gelişmesine direk katkı verecek"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, jeotermal ve cevizle ilgili yapılan projelerin bölgenin üretimine ve gelişmesine katkı vereceğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve beraberinde gelen iş insanları Rektör Karakaya’yı ziyaret etti.

Ziyarette pilot üniversite çalışmaları hakkında bilgi veren Karakaya, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan ve geliştirdiği projeler ile tarım ve jeotermal alanda yeni yatırımcıların desteğini aldığını hatırlattı.

'Termal Seralarda Kümelenme' ile 'Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim' projeleriyle kentin kaynaklarının kullanımının artırılarak çekirdek ailenin kendi geçimini sağlayabilecek bir işletme kurulmasını hedeflediklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Jeotermal ve cevizle ilgili yapılan projeler bölgenin üretimine ve gelişmesine direk katkı verecektir. Projelerimiz de ciddi ilerlemeler devam etmektedir. İlerleyen yıllarda 'Termal Seralarda Kümelenme' projesi ile Kırşehir’in seracılıkta gelişmiş bir il olacağına inanmaktayız. Üniversitemizin projeler üretmeye, ürettiği projeleri de hayata geçirmeye devam edecek. 'Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim' projesi ile de bölgesinde önemli bir yer edinmiş olan Kaman Cevizinin kalitesini artırmayı ve bölgesindeki ceviz sektörünün sorunlarını gidermeyi amaçlıyoruz. Markalaşmış Kaman Cevizi üretmeye başladık ve ilimizi sektörde daha ileriye taşımayı hedef ediniyoruz. Bölgenin yatırımcıya ihtiyacı var. Projelerin etkin bir şekilde faaliyete geçmesiyle birlikte de Kırşehir ve bölgesinin gözde bir merkez olacağına eminiz."

Karakaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve beraberindeki iş insanlarına, proje alanlarını ve yapılan çalışmaları yerinde incelediler.