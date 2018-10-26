Projeden elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ve TEKNOKENT tarafından düzenlenen ve 2. Öğrenci Proje Fikir Yarışması'nda birinci olan "Taşıtlarda Tümleşik Çalışan Termoelektrik Jeneratörü İle Atık Isı Enerjisinden Elektrik Enerjisinin Elde Edilmesi" projesinden sağlanan gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, projenin akademik danışmanı Teknoloji Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İlker Temizer, projenin geçen yıl birinci olduğunu ifade etti.

Temizer, projede yer alan öğrencilerine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu çalışma atık ısı enerjisini elektrik enerjisine döndüren hem egzoz kaynaklı hem de fren enerjisine dayalı bir enerji, bir dönüşüm çalışmasıdır. Gelir tamamen Mehmetçik Vakfına bağışlanmıştır. Ülkemizin son dönemlerde içinden geçmiş olduğu süreç ve ülkemizin özellikle askeri alanda yapmış olduğu başarılara bir katkı yapmak istedik. Biz üniversite ve bölümümüz adına öğrenci arkadaşlarımızla birlikte bu kapsamda Mehmetçik Vakfına bu maddi bağışı yapmayı planladık ve bunu gerçekleştirdik."