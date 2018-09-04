Prof. Dr. Görenek, Almanya'da kongreye katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek'in, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Kongresi'ne katıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Münih'te geçen hafta 35 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen dünyanın en büyük kardiyoloji toplantısında ESOGÜ'yü ve Türkiye'yi başarıyla temsil eden Prof. Dr. Bülent Görenek'in konuşması büyük beğeni topladı.

Bir konuşma yapan Prof. Dr. Görenek, özellikle uzun süren çarpıntıların kalbi yorduğunu belirtti.

Görenek, çarpıntıların ilaç ya da yakma tedavisiyle ortadan kaldırılması durumunda kalp kası yorgunluğunun, yani kalp yetersizliğinin düzelebildiğini, bu bakımdan, hastaların çarpıntılarını önemsemelerini ve "geçer" diye beklemek yerine mutlaka hekime başvurmalarının çok önemli olduğunu vurguladı.