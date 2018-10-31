Prof. Dr. Fuat Sezgin'in tanıtımı için işbirliği protokolü

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ile İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV arasında, Prof. Dr. Fuat Sezgin’i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla protokol imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak belirlenen 2019 yılında yapılacak etkinliklerde, İslam bilim tarihine ve medeniyetine yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin ve çalışmalarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılacağı hatırlatıldı.

Prof. Dr. Sezgin'in dünyanın önde gelen tarihçileri arasında bulunduğu ve İslam bilim tarihi araştırmacısı olduğu vurgulanan açıklamada, AEÜ ile İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, panel, seminer ve konferanslar düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin değerlerine ve kültürüne sahip çıkan bir üniversite olduğunu vurgulayarak, bu tarz işbirliklerinden memnun olduklarını dile getirdi. Önemli bilim insanlarının üniversite öğrencileri tarafından tanınmasının, onların açtığı yolda ve bilimin ışığında ilerlemelerinin önemine değinen Rektör Karakaya, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılını en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydetti.